لبنان | الكتل الحارة مستمرة.. والطقس غدا الثلاثاء قليل الغيوم مع تحذير من خطر اندلاع الحرائق

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الثلاثاء، قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا دون تعديل في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل، مع بقاء خطر إندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية، وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق الخليج العربي على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة والتي أدت الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي المناطق الداخلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الساحلية يزيد معها الشعور بالحر.

تـحـذيـر: نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة وننصح بالإكثار من شرب السوائل.

– الطقس المتوقع في لبنان

الاثنين: مشمش الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا دون تعديل في درجات الحرارة في الداخل و على الجبال وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل مع بقاء خطر إندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل، تنخفض بشكل طفيف على الساحل وتكون مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد معها الشعور بالحر.

الخميس: قليل الغيوم بالاجمال دون تعديل يذكر في درجات الحرارة و رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 25 إلى 33 درجة، فوق الجبال من 22 إلى 24 درجة، في الداخل من 20 إلى 39 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و90 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي: 756ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام