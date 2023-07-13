تراجع تجارة الصين مع الولايات المتحدة

كشفت بيانات للإدارة العامة للجمارك الصينية انخفاض حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة في النصف الأول من 2023، خلافا لتجارة الصين مع روسيا، التي شهدت ارتفاعاً.

ووفقا للبيانات فقد تراجع حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة في الأشهر الستة الأولى من 2023 بنسبة 14.5% إلى 327.264 مليار دولار.

وحافظت الولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد الأوروبي وآسيان، على مركزها في قائمة الشركاء التجاريين الثلاثة الأوائل للصين. وانخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة في النصف الأول من العام 2023 بنسبة 17.9% على أساس سنوي وبلغت 239.35 مليار دولار، فيما بلغت صادرات الولايات المتحدة إلى الصين 87.913 مليار دولار، بانخفاض نسبته 3.7% عن نفس الفترة من العام الماضي.

من جهة أخرى، كشف بيانات التجارة الصينية ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 40.6% إلى 114.547 مليار دولار.

المصدر: روسيا اليوم