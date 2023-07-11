تزايد عدد سكان العالم يثير القلق.. توقعات بشأن القرن الحالي وأرقام بشأن الصين والهند

يصادف الثلاثاء 11 تموز/يوليو، “اليوم العالمي للسكان”، في وقت ارتفع فيه عدد سكان الأرض إلى 8 مليار نسمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 مقابل 2.5 مليار في العام 1950، وبواقع 3 أضعاف.

وتوقع تقرير للأمم المتحدة أن يصل عدد سكان الأرض إلى 9.7 مليار بحلول عام 2050، على أن يبلغ ذروته بواقع 10.4 مليار في العام 2085.

وأورد التقرير مؤشرات تدل على أن معدل النمو الإجمالي لسكان العالم في تباطؤ، ومع ذلك، لا تزال مستويات الخصوبة مرتفعة في بعض البلدان بالخصوص، على رأسها البلدان ذات الدخل الفردي الأدنى، ما جعل النمو السكاني العالمي متمركزا بشكل متزايد في البلدان الأكثر فقرا، التي أغلبها في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ويضيف التقرير أن الصين (1.4 مليار نسمة) والهند (1.4 مليار نسمة) أكثر دولتين اكتظاظا في العالم، حيث تمثل كلتاهما نسبة حوالي 18 % من سكان العالم. ويتوقع أن تتجاوز الهند الصين في العام الحالي، لتصبح أكبر بلدان العالم سكانا، في حين يتوقع أن ينخفض عدد سكان الصين بنسبة 2.7% (أي 48 مليونا) بين عامي 2019 و2050.

وفي أوروبا، يتوقع التقرير أن ينخفض عدد السكان في 61 بلدا أو منطقة في العالم مع حلول عام 2050، حيث ستنخفض نسبة السكان في بلدان عدة بأكثر من 15 % مع حلول عام 2050، بما في ذلك دول مثل البوسنة والهرسك وبلغاريا وكرواتيا وهنغاريا واليابان ولاتفيا وليتوانيا وجمهورية مولدوفا ورومانيا وصربيا وأوكرانيا.

المصدر: الامم المتحدة