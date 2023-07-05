مسؤول قطاع صيدا في حزب الله استقبل وفداً من أهالي سيروب

إستقبل مسؤول قطاع صيدا في “حزب الله” الشيخ زيد ضاهر في مركز الحزب في مدينة صيدا وفدا شعبيا موسعا من أهالي منطقة سيروب الشعبية شرق مخيم عين الحلوة في صيدا، ضم وجهاء المنطقة وفاعلياتها وشبابها، في حضور مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو، وعضو لجنة العلاقات في القطاع أحمد الجبيلي، ومسؤول العلاقات في السرايا اللبنانية في صيدا خالد الصياد.

الوفد هنأ بداية قيادة “حزب الله” بعيد الأضحى وعلى رأسها الأمين العام السيد حسن نصر الله، على الخدمات والمساعدات والتقديمات التي يقوم بها العمل الإجتماعي للحزب في منطقة سيروب وجوارها، وبخاصة في ملف تأمين مادة المازوت لمحطات ضخ المياه لآبار المنطقة والتي وصلت إلى 21,000 ليتر على مدى 7 أشهر دون انقطاع مما شكل استقرارا في تأمين المياه.

كما وشكر الوفد “السعي الدؤوب للعاملين في العمل الإجتماعي في “الحزب” الذين “بادروا وبشكل دائم إلى معالجة وتصليح الأعطال الخاصة بتمديدات المياه بالتعاون مع إدارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. والعمل الإجتماعي على وقوفه الدائم وبشكل شبه يومي مع الناس وتقديم الخدمات والمساعدات الصحية والغذائية والأدويةللعائلات المتعففة والمستضعفة في المنطقة”.

وتم خلال اللقاء التأكيد على تأليف لجنة شعبية مصغرة تعمل لمعالجة مشاكل المنطقة خدماتيا بالتنسيق والتعاون مع العمل الإجتماعي في “حزب الله”، لسد كل الثغرات الخدماتية بسبب عدم قدرة المؤسسات الرسمية للعمل والقيام بدورها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام