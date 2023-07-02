الشيخ الخطيب دعا العقلاء والحكماء الى التدخل لدرء الفتنة في القرنة السوداء

أعرب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب عن حزنه وأسفه لحادثة القرنة السوداء وما خلفته من سقوط ضحايا وجرحى، داعيا “العقلاء والحكماء الى التدخل لدرء الفتنة التي نحذر من وقوعها بين الاهل والاخوة، ولا سيما ان لبنان يعيش ظروفا صعبة تتداخل فيها الازمات السياسية والمعيشية والاقتصادية مع الاستهدافات الاسرائيلية لتخريب لبنان وادخاله في مستنقع الفتن والاضطرابات”.

وطالب في بيان ، اللبنانيين “بضبط النفس ووعي الاخطار التي تتهدد لبنان والمنطقة وان يكونوا على مستوى المسؤولية الوطنية ومعالجة الاشكالات بالحكمة والاحتكام الى القضاء والجيش لكشف ملابسات ما حصل في القرنة السوداء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام