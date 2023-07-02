عدوى أعمال الشغب تنتقل إلى سويسرا

قالت صحيفة 20Minutes، نقلا عن مصدر في الشرطة السويسرية، إنه تم اعتقال سبعة أشخاص بينهم ستة قاصرين، خلال أعمال الشغب الليلية في مدينة لوزان السويسرية.

وأضافت الصحيفة “الحديث يجري عن ثلاث فتيات من أصل برتغالي وبوسني وصومالي، وكذلك عن فتيان من أصل جورجي وصربي بالإضافة إلى سويسريين، تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عاما، المعتقل البالغ الوحيد يبلغ من العمر 24 عاما- سويسري”.

وتشير الصحيفة إلى أن الوضع في فرنسا المجاورة، أثار الهيجان في النفوس لدى البعض في سويسرا، وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الدعوات للنزول إلى الشوارع.

وهاجم المتظاهرون المحلات التجارية وتصدوا لرجال الشرطة الذين هرعوا لمقابلتهم. وبحسب شهود عيان، شارك أكثر من 100 شخص في أعمال الشغب هذه: رموا رجال الشرطة بالحجارة وبزجاجة حارقة واحدة على الأقل. وكان من بينهم أطفال تقل أعمارهم عن 15 عاما.

وخلال هذه المواجهات، لم يصب أي من عناصر الشرطة بأذى.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية