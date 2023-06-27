كل 5 ثوانٍ فقدان مساحة ملعب كرة قدم من الغابات!

فقد كوكب الأرض عام 2022 مساحة من الغابات الاستوائية البكر تعادل مساحة سويسرا أو هولندا، في ظل دمار كبير لحق بأنظمة بيئية بدائية لاستخدامها من أجل الزراعة وتربية المواشي، بحسب تحليل بيانات ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية نُشر الثلاثاء.

وسجلت منصته المتخصصة في مراقبة إزالة الغابات عبر الأقمار الصناعية، “غلوبال فورست ووتش” (Global Forest Watch (GFW، في عام 2022 تدمير أكثر من 4,1 مليون هكتار من الغابات الأولية الاستوائية، وهي مساحات طبيعية بالغة الأهمية للتنوع البيولوجي على كوكب الأرض ولتخزين الكربون.

وقالت مديرة منصة “غلوبال فورست ووتش” ميكايلا فيس خلال مؤتمر صحافي “نحن نفقد واحدة من أكثر أدواتنا فعالية لمكافحة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي ودعم صحة وسبل عيش الملايين من الناس”.

ويستمر تالياً تدمير الغابات بصورة متسارعة، على رغم الالتزامات التي قُطعت في قمة “كوب26” في غلاسكو عام 2021 من قادة العالم الرئيسيين.

على مستوى الكوكب، امتص الغطاء النباتي والتربة وحدهما ما يقرب من 30% من انبعاثات الكربون منذ عام 1960، لكن هذه الانبعاثات زادت بمقدار النصف.

المصدر: ا ف ب