المفتي قبلان: لبنان محكوم بالتوافق والحوار.. والمطلوب رئيس أصيل

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين(ع) في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت “لبنان محكوم بالتوافق والتلاقي والحوار والميثاقية والعيش المشترك ولعبة العدد واستعراض القوة انتهت بفشل ذريع” وتابع “المطلوب هو رئيس أصيل، وليس رئيس بديل”.

وشدد المفتي قبلان على أن “لبنان ليس مغلقا على أحد والجولة الفرنسية مرحب بها، ونحن أكثر ترحيبا بجولة سعودية إيرانية، وسعودية سورية”، وتابع “لكن المطلوب وطنيا جولة لبنانية – لبنانية صادقة وحقيقية، حيث مفتاح الحل يكمن بالتوافق الوطني، ويبدأ من مجلس النواب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام