مواكبة | الاحتلال يواصل اعتداءاته.. شهيد فلسطيني وإصابة جندي صهيوني غرب رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تلقت بلاغا من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد مواطن قرب حاجز رنتيس العسكري غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

واعترف إعلام العدو، صباح اليوم الجمعة، بإصابة جندي صهيوني جراء عملية طعن عند حاجز “رنتيس” شمال غرب رام الله. وقالت صحيفة معاريف العبرية “تم إصابة جندي إسرائيلي بجروح في عملية طعن عند حاجز رنتيس قرب رام الله”، زاعمة إطلاق النار على المنفذ.

يُشار إلى أن عمليات إطلاق النار التي ينفذها مقاومون فلسطينيون في الأيام والأسابيع الأخيرة تزايدت في الضفة الغربية المحتلة، في ظل الهجمة الصهيونية الشرسة على الفلسطينيين.

اسقاط مسيرة في جنين

وكان مقاومون من سرايا القدس- كتيبة جنين، أسقطوا مساء أمس الخميس، طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال أثناء تحليقها في أجواء مخيم جنين بالضفة المحتلة.

وقالت سرايا القدس – كتيبة جنين في بيان مقتضب “تمكن مجاهدونا من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال في أجواء مخيم جنين، ويقوم مهندسونا بالتعامل معها، واستخراج معلومات مهمة وحساسة تخص قوات الاحتلال منها”.

اقتحام مدينة جنين

قوات الاحتلال اقتحمت، فجر اليوم الجمعة، مدينة جنين في شمال الضفة، وأحرقت محول للكهرباء وسط مواجهات واشتباكات عنيفة مع المقاومين والشبان.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وسط إطلاق القنابل الصوتية والأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع حريق بأحد محولات الكهرباء إثر استهدافه من قبل قوات الاحتلال.

ومنعت قوات الاحتلال الدفاع المدني من الوصول إلى الحريق، كما ألحقت خرابا في أحد المحلات التجارية في محيط دوار الداخلية، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وخلال اقتحام المدينة، استهدف مقاومون قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة، ما أدى لتراجعها وانسحابها.

كما ألقى الشبان باتجاه آليات الاحتلال الحجارة والعبوات محلية الصنع؛ بهدف منع تقدم قوات الاحتلال داخل مدينة جنين.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري ونصب الكمائن والحواجز في محيط قرى وبلدات مدينة جنين.

اعتقال 3 شبان من رام الله ونابلس

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من مدينتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الجريحين وسام مروان التميمي ومحمد فضل التميمي من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وفي ذات الإطار، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بسمان حسن حسين حمايل خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس فجر اليوم.

اعتقال خمسة فلسطينيين من مسافر يطا

وفي مسافر يطا، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، من منطقة الزويدين جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين خلال رعيهم للاغنام في أرضهم في منطقة الزويدين بمسافر يطا.

وأوضح الجبور أن المواطنين الخمسة هم حسن بسايطة ونجله زياد، والاشقاء محمد، وعامر، وعبد الرازق، نايف بسايطة.

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 96 دونماً غرب سلفيت

من جهة أخرى، أخطرت قوات الاحتلال، مساء الخميس، بلدية الزاوية غرب سلفيت بالضفة المحتلة، بالاستيلاء على 96 دونماً من أراضيها الواقعة خلف جدار الفصل العنصري.

وقال رئيس بلدية الزاوية محمد رداد “إنه تم تسلم إخطاراً عسكرياً إسرائيلياً يتضمن قراراً بـالاستيلاء على 96 دونما من أراضي المواطنين بمنطقة “خلة أبو زيتونة” الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري”.

وأضاف رداد “الأراضي الواقعة خلف الجدار والتي تقدّر مساحتها أكثر من 8 آلاف دونم، باتت تحت سيطرة الاحتلال “الإسرائيلي” لصالح الاستيطان والمستوطنين، في ظل الاخطارات المتتالية للمواطنين.

من جانبه، شدد محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، على أهمية مواجهة هذا القرار بكافة الوسائل والإمكانيات المتاحة، داعيا الأهالي والمزارعين لتوفير الأوراق الثبوتية بالتنسيق مع المجلس البلدي والمؤسسات الرسمية المختصة .

واكد المحافظ أن الاحتلال “الاسرائيلي” يسعى من خلال قراراته التهويدية إلى إفراغ الأرض من أصحابها وتحويلها الى تكتلات استيطانية وفرض سياسة أمر واقع لتبديد الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة المستقلة”.

استشهاد مواطن متأثرًا بإصابته في غزة

الى قطاع غزة، حيث استُشهد مواطن فلسطيني، صباح اليوم، متأثرًا بإصابته في العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع. وأفادت مصادر محلية، باستشهاد المواطن إسماعيل سلمان عياد، من حي الزيتون جنوب مدينة غزة، متأثرًا بإصابته خلال العدوان “الإسرائيلي” الأخير على قطاع غزة.

وخاضت المقاومة الفلسطينية، معركة “ثأر الأحرار” رداً على اغتيال الاحتلال الصهيوني ثلة من قادة سرايا القدس في قطاع غزة، وهم القائد جهاد الغنام، والقائد خليل البهتيني، والقائد طارق عز الدين، حيث طالت صواريخ المقاومة وسط الكيان وخاصة مدينتي “تل أبيب” والقدس المحتلة؛ ما أدى لوقوع قتلى وإصابات ودمار لدى الاحتلال.

المصدر: موقع المنار