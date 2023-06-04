البطريرك الراعي أوفد المطران عبد الساتر للقاء السيد نصر الله – موقع قناة المنار – لبنان
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June 4 2023 - 21:28

البطريرك الراعي أوفد المطران عبد الساتر للقاء السيد نصر الله

منذ 2 ساعة 4 June، 2023
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لبنان

افادَ المكتب الاعلامي في الصرحِ البطريركي في بكركي انَ البطريركَ مار بشارة بطرس الراعي اوفدَ المطران بولس عبد الساتر رئيسَ اساقفةِ بيروتَ للقاءِ الامينِ العام لحزب الله سماحةِ السيد حسن نصرالله.

وقال في بيان: “اوفد غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امس السبت المطران بولس عبد الساتر رئيس اساقفة بيروت للقاء امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، في اطار المشاورات والاتصالات التي بدأها مع الاطراف اللبنانية كافة، تسهيلا لاتمام الاستحقاق الرئاسي وانهاء الفراغ القاتل في سدة الرئاسة الاولى”.

معلومات المنار افادت ان الموفد البطريركي سمع من السيد نصرالله استمرارًا لدعم ترشيح سليمان فرنجية والتأكيد على أهمية الحوار من أجل انجاز الاستحقاق الرئاسي.

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