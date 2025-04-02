الراعي من بعبدا: “إسرائيل” تسرق الاهتمام بما تقوم به من اعتداءات وهذا يعيق وضع خطة للإصلاح

قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إن “الإصلاحات في رأس اهتمامات رئيس الجمهورية جوزاف عون ومسؤولياته والمطالب الدولية”، وتابع “لكن إسرائيل تسرق الاهتمام بما تقوم به من خلال اعتداءاتها وهذا يعيق وضع خطة للإصلاح على الرغم من اولويته لدى المسؤولين”.

كلام الراعي جاء بعد زيارته عون في قصر بعبدا يوم الاربعاء، وأضاف الراعي “تشرفت بزيارة فخامة الرئيس وهي الزيارة الأولى لي الى القصر بعد انتخابه، وهنأته على كل ما قام به حتى اليوم منذ تسلمه مهامه، واكدنا له على محبتنا ومواكبته بصلاتنا وتأييدنا لكل خطواته”، وتابع “كانت مناسبة لدعوته الى المشاركة في قداس الفصح في بكركي، كما جرت العادة وتحدثنا عن الأمور العامة، واللقاء مع فخامة الرئيس يكون دائماً مشرّفاً ومطمئنا”.

وردا على سؤال: كيف تقيّمون موقف الدولة اللبنانية حيال الاستهدافات الإسرائيلية لعدد من المناطق، والحديث عن خرق اتفاق وقف اطلاق النار؟، قال الراعي “لم نتحدث في هذا الشأن، انما برأيي، ما يحصل هو امر مؤسف ومخالفة للاتفاق الذي تم التوصل اليه ويحرج لبنان والمجتمع الدولي، وانا ضد ما يحصل كونه من جانب واحد، فهو يشكل خرقاً لوقف اطلاق النار من جهة وللعمل الدبلوماسي من جهة ثانية لان الدولة اللبنانية من خلال فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء، تعمل دبلوماسياً والحل ليس عسكريا”، وتابع ان “الامور العسكرية لا ينتج عنها سوى القتل والدمار، وهذا ما تقوم به إسرائيل، ولبنان محكوم عليه بهذا الوضع، ولكنه مصرّ على اعتماد الحل الدبلوماسي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام