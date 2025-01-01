البطريرك الراعي: حذار من تأجيل جلسة انتخاب الرئيس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2025 - 21:28

البطريرك الراعي: حذار من تأجيل جلسة انتخاب الرئيس

منذ 1 ساعة 1 January، 2025
البطريرك الراعي
لبنان

حذر البطريرك الماروني مار بشار الراعي من تأجيل انتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من الشهر الجاري.

وقال الراعي في حديث له الاربعاء “نتطلع إلى اليوم التاسع من هذا الشهر، حيث يلتئم المجلس النيابيّ لانتخاب رئيس للجمهوريّة”، وتابع “إنّا نرافقهم بالصلاة من أجل نجاح مشاوراتهم وانتخاب الرئيس الأقدر والأنسب للبنان وللبنانيّين اليوم”.

وأضاف الراعي “لكن حذار تأجيل الانتخاب لسبب أو لآخر”، وتابع “إن حصل ذلك لا سمح الله، فقد النواب ثقة اللبنانيّين جميعا وثقة الأسرة الدوليّة، فحذار رهن لبنان لشخص أو لمجموعة، فلبنان يخصّ جميع اللبنانيّين لا فئة دون أخرى”.

ولفت الراعي الى ان “المرشح الذي يحصل على الأصوات المطلوبة في المادّة 49 من الدستور هو رئيس كلّ لبنان وكلّ اللبنانيّين وتقتضي أوضاع لبنان اليوم مساندته من الجميع”.

المصدر: صحيفة الاخبار

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