الموسوي للمنار: لبنان لم يعد أمام خطر توقف السنترالات عن العمل وتأمين مادة المازوت لهيئة أوجيرو – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2023 - 12:52

الموسوي للمنار: لبنان لم يعد أمام خطر توقف السنترالات عن العمل وتأمين مادة المازوت لهيئة أوجيرو

منذ 1 ساعة 1 June، 2023
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