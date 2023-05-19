الرئيس السوري بشار الأسد غادر والوفد الرسمي المرافق المملكة العربية السعودية بعد اختتام أعمال قمة جامعة الدول العربية في جده – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 19 2023 - 21:24

الرئيس السوري بشار الأسد غادر والوفد الرسمي المرافق المملكة العربية السعودية بعد اختتام أعمال قمة جامعة الدول العربية في جده

منذ 1 ساعة 19 May، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة