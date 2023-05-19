“تجمع العلماء”: خيار المقاومة السبيل الوحيد لتحرير الأرض والحفاظ على الثروات

قال “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الجمعة “شهدنا اليوم عودة العرب إلى سوريا من خلال حضور الرئيس بشار الأسد القمة العربية التي عقدت في جدة، والتي نأمل أن تكون بادرة لوحدة عربية على أساس تقديم مصلحة الأمة العربية والإسلامية على أي مصلحة أخرى والعودة إلى خيار الشعوب العربية في الحرية والسيادة والاستقلال وتحرير فلسطين كل فلسطين من البحر إلى النهر”.

ودعا التجمع الى أن “تكون ذكرى إسقاط اتفاقية الذل والعار في 17 ايار مناسبة لتأكيد خيار المقاومة كسبيل وحيد لتحرير الأرض والحفاظ على الثروات وحمايتها، وأن يؤكد تمتين أواصر العلاقة بين أطراف الثلاثية الماسية الشعب والجيش والمقاومة”.

من جهة ثانية، دعا التجمع “القضاء اللبناني إلى اتخاذ القرار المناسب بمحاكمة رياض سلامة وسجنه هنا في لبنان أو تسليمه للقضاء الفرنسي للحصول منه على المعلومات التي تعيد إلى الخزينة ما سلبه منها وتفضح القوى والشخصيات التي سهل لها عملية تهريب الأموال للخارج والتي استفادت من الهندسات المالية على حساب أموال المودعين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام