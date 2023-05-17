الدفاع الروسية: مقتل 735 جندياً أوكرانياً وإصابة مستودع ذخيرة ضخم في نيكولاييف – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2023 - 16:40
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إعلام العدو يتحدث عن أن جيش الاحتلال الصهيوني يجري مناورة عسكرية للتعامل مع سقوط صواريخ على الداخل
تقرير للبنك الدولي: الاقتصاد اللبناني لا يزال في حالة تراجع حاد وبعيد كل البعد عن مسار الاستقرار كما عن مسار التعافي
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الأمم المتحدة: 220 ألفا باتوا لاجئين في مصر وتشاد وجنوب السودان جراء الاقتتال في السودان
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الدفاعات الروسية تدمر 5 صواريخ أمريكية الصنع أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه جنوب جمهورية دونيتسك
الصين: لا يجب الحكم على علاقاتنا مع روسيا بعقلية الحرب الباردة
رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ اون يصادق على خطة عمل لإطلاق أول قمر صناعي استطلاعي لبلاده
المجموعة اللبنانية للإعلام تنعى عضو مجلس إدارتها الحاج أحمد جميل خنافر "أبو علي" الذي وافته المنية إثر عارض صحي
موكب تشييع الحاج ابو علي ينطلق الخميس من قرب روضة الشهداء في بلدته عيناثا ليوارى الثرى عند الساعة 5 ونصف عصرا
المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى ينعى خنافر: كان مثال العامل بجد خدمة لوطنه وشعبه
الدفاع الروسية: مقتل 735 جندياً أوكرانياً وإصابة مستودع ذخيرة ضخم في نيكولاييف
منذ 1 ساعة
17 May، 2023
الحرب في أوكرانيا
الدفاع الروسية
نيكولاييف
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