إعلام العدو: صليات صاروخية نحو منطقة القدس المحتلة من شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2023 - 13:46

إعلام العدو: صليات صاروخية نحو منطقة القدس المحتلة من شمال قطاع غزة

منذ 26 mins 12 May، 2023
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