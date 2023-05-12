إعلام العدو: إطلاق صواريخ من غزة باتجاه ساحل عسقلان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2023 - 11:48
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المقاومة الفلسطينية تواصل استهداف مستوطنات العدو في غلاف غزة وعسقلان وأسدود وتل أبيب بصليات كثيفة من الصواريخ
الشاباك وجيش الاحتلال يوصيان بالسعي لوقف إطلاق النار بغزة بزعم استنفاد أهداف عمليات الاغتيال ضد قادة المقاومة
القناة 12 العبرية: قادة المنظومة الأمنية دعوا لإنهاء العملية العسكرية في غزة في المشاورات الأمنية مع نتنياهو أمس
نجمة داود الحمراء الصهيونية تعلن إصابة 57 مستوطنا بفعل صواريخ المقاومة في غزة منذ بداية التصعيد العسكري
الناطق باسم جيش العدو يتحدث عن 866 صاروخا أطلقوا من قطاع غزة باتجاه الاراضي المحتلة تجاوز 672 منها الحدود
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مشرعون أميركيون يقدمون مشروع قانون لمنع عودة العلاقات مع دمشق والرئيس السوري بشار الأسد
شبكة "سي أن أن" الأميركية: واشنطن تدرس رفعاً محدوداً للعقوبات المفروضة على موسكو
الدفاع الروسية تقول إن قواتها صدّت ضربة صاروخية أوكرانية وأسقطت صواريخ "هيمارس" الأميركية في أوكرانيا
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماعاً في ستوكهولم لمحاولة إيجاد نهج موحّد حيال العملاق الآسيوي الصين
إعلام العدو: إطلاق صواريخ من غزة باتجاه ساحل عسقلان
منذ 22 mins
12 May، 2023
عاجل
صواريخ غزة
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