إعلام العدو: إطلاق صواريخ من غزة باتجاه ساحل عسقلان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2023 - 11:48

إعلام العدو: إطلاق صواريخ من غزة باتجاه ساحل عسقلان

منذ 22 mins 12 May، 2023
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