السفارة الاميركية في القدس المحتلة: العملية العسكرية في غزة مستمرة ويمنع على موظفي الحكومة الذهاب الى عسقلان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2023 - 23:14

السفارة الاميركية في القدس المحتلة: العملية العسكرية في غزة مستمرة ويمنع على موظفي الحكومة الذهاب الى عسقلان

منذ 21 mins 10 May، 2023
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