‏‎حركة الجهاد الإسلامي : نحذر العدو من أن سياسة قصف المنازل سيتم مقابلها تكثيف قصف تل أبيب والعمق الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2023 - 23:14

‏‎حركة الجهاد الإسلامي : نحذر العدو من أن سياسة قصف المنازل سيتم مقابلها تكثيف قصف تل أبيب والعمق الإسرائيلي

منذ 59 mins 10 May، 2023
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