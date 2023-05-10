مراسل المنار: استخدام الكيان لمنظومة “مقلاع داوود” لاول مرة في تاريخه يعكس مدة تطور القدرات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2023 - 19:02

مراسل المنار: استخدام الكيان لمنظومة “مقلاع داوود” لاول مرة في تاريخه يعكس مدة تطور القدرات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية

منذ 27 mins 10 May، 2023
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