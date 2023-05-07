الطقس غدا غائم جزئيا مع ضباب وبداية ارتفاع بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس في لبنان اليوم غائماً إجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتشكل الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية فترة قبل الظهر.

– الحال العامة:

منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز فوق قبرص يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وممطرأحيانا حتى مساء يوم الاثنين حيث يستقر تدريجيا وتعود درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم الثلاثاء.

*الطقس المتوقع في لبنان:

-الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وبداية ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ، تتساقط أمطار محلية ومن المتوقع أن تشتد أحيانا في المناطق الشمالية الشرقية تنحسر الامطار مساء ويستقر الطقس تدريجيا خلال الليل.

-الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة لكنها تبقى دون معدلاتها الموسمية على الساحل كما يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية . الأربعاء:قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 16 الى 23 درجة، فوق الجبال من 9 الى 19 درجة، في الداخل من 11 الى 21 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10و 45 كم س.

– الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85 %.

– حال البحر: مائج اجمالا.

-حرارة سطح الماء: 20°م.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق .

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية