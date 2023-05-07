النائب جشي من بنعفول : دعونا نرى مصلحة البلد وننتخب رئيس ونتفاهم على انتخابه ونحن منفتحون على التفاهم

دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي الافرقاء السياسيين في لبنان الى “التفاهم من دون الرهان على الخارج لأنّ لا آمان ولا مصداقية له وتحديداً الأميركي لذلك دعونا نرى مصلحة البلد وننتخب رئيس ونتفاهم على انتخابه ونحن منفتحون على التفاهم .”

وأضاف جشي دعونا نتحاور ونبني مؤسسات البلد وكيف ننقذ هذا البلد ، مجرّد ما نأخذ قرار بالإنفتاح على الصين اليوم للقيام بالبنى التحتية في لبنان ، وعلى الروسي أن يعمل كما عرض في إعادة محطة التكرير في طرابلس كما وننفتح على الايراني لنأتي بالكهرباء ، هكذا ننقذ بلدنا .

كلام جشّي جاء خلال حفل تأبيني أقيم في بلدة بنعفول بمشاركة شخصيات وفعاليات والأهالي

ورأى جشي ان “إنقاذ البلد لا يحتاج إلّا إلى قرار من اللبنانيين أنفسهم ، والأمر ليس صعباً والأميركي لا يفعل شيء خاصة عندما اتفق اللبنانيون على موضوع الحدود البحرية حصّلنا ما نريد أو لا ، حتى الإسرائيلي يقول لبنان أخذ ما يريد” .



المصدر: موقع المنار