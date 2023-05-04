حدث اليوم | الزيارة التاريخية للرئيس الايراني الى سوريا في يومها الثاني

يواصل رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية السيد ابراهيم رئيسي لليوم الثاني على التوالي زيارته الرسمية الى سوريا، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس السوري بشار الأسد.

واليوم، يلتقي السيد رئيسي ممثلي الفصائل الفلسطينية، ورجال الدين في مقر إقامته، كما يلتقي الفعاليات الاقتصادية، والجالية الايرانية في سوريا بمكتبة الاسد في دمشق، ثم يزور الجامع الأموي ومقام السيدة رقية (ع)، على أن يغادر مساء الى طهران عبر مطار دمشق.

اليوم الأول من الزيارة كان حافلا، حيث وصل السيد رئيسي صباحا الى مطار دمشق وبعد الاستقبال الرسمي في المطار والشعبي خارجه، توجه الى قصر الشعب للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، وجرى توقيع عدد من الاتفاقيات بين الطرفين.

وبعدها توجه الرئيس الايراني الى مدينة السيدة زينب (ع) وسط استقبال شعبي حاشد، حيث جرى احتفال حاشد في المقام وكانت كلمة للسيد رئيسي، وبعدها زار الضريح الشريف مساء.

ويضم الوفد الوزاري المرافق للرئيس الإيراني كلا من وزير الشؤون الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ووزير الطرق وبناء المدن (رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة) مهرداد بذرباش، ووزير الدفاع محمد رضا آشتياني، ووزير النفط جواد أوجي، ووزير الاتصالات عيسى زارع بور، ورئيس مكتب رئيس الجمهورية غلام حسين إسماعيلي، وممثل عن مجلس الشورى الإسلامي عباس كلرو، ومعاون الشؤون السياسية لمكتب رئيس الجمهورية محمد جمشيدي.

يذكر أن زيارة السيد رئيسي هي الأولى لرئيس إيراني إلى سوريا بعد 13 عاماً، إذ كان آخر رئيس إيراني زار دمشق محمود أحمدي نجاد في سبتمبر/أيلول 2010.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية