الرئيس الايراني يلتقي الفصائل الفلسطينية: تأكيد على أولوية القضية ودعم المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2023 - 15:58

الرئيس الايراني يلتقي الفصائل الفلسطينية: تأكيد على أولوية القضية ودعم المقاومة

منذ 42 mins 4 May، 2023
الرئيس الايراني خلال لقائه الفصائل الفلسطينية في اليوم الثاني من زيارته إلى سوريا
الرئيس الايراني خلال لقائه الفصائل الفلسطينية في اليوم الثاني من زيارته إلى سوريا
ايران - عربي وإقليمي

التقى الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي مجموعة من الفصائل الفلسطينية وعلماء دين فلسطينيين في اليوم الثاني من زيارته لسوريا، وبحسب مراسل المنار فقد كان اللقاء “ودياً”.

الرئيس الايراني أكد للفصائل أن كل محاولات التطبيع لم يجن العدو ثمارها وأتت بنتائج عكسية، وأن بلادها مستمرة في دعم القضية الفلسطينية، معلناً أنه “على يقين بأنه قريباً جداً سنصلي في القدس سوياً”.

عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين احسان عطايا حضر اللقاء وقال في حديث لقناة المنار إن “الرئيس الايراني كان واضحاً جداً في كلامه ورسالته لقوى المقاومة الفلسطينية بأن ايران ثابتة في دعمها لفلسطين، بما أن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد وأن كلفة خيار التسوية أكبر بكثير من كلفة خيار المقاومة”.

المصدر: موقع المنار

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