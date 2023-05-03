الشيخ زيد ضاهر استقبل وفدا من “لجنة مهجري فلسطينيي سوريا”

استقبل مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر الاربعاء وفدا من “لجنة مهجري فلسطينيي سوريا”، حيث جرى البحث في المشاكل التي تعاني منها اللجنة التي تتولى مسؤولية أكثر من ألف عائلة فلسطينية نازحة من مخيمات سوريا تقيم في مخيمات صيدا والجوار.

وكان بحث في سبل التعاون مع اللجنة من أجل مساعدة فلسطينيي سوريا المقيمين في صيدا ومخيماتها والذين يعانون من ظروف اجتماعية صعبة في ظل تقديمات متواضعة جدا من وكالة “الأونروا”.

وحيا المجتمعون ” الشعب الفلسطيني ومقاومته في الضفة الغربية وروح الشهيد القائد الشيخ خضر عدنان الذي ارتقى بإرادته الصلبة وروحه الاستشهادية مقدما نموذجا فريدا من نماذج المقاومة ضد الاحتلال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام