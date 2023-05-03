الشيخ زيد ضاهر استقبل وفدا من “لجنة مهجري فلسطينيي سوريا” – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2023 - 11:02

الشيخ زيد ضاهر استقبل وفدا من “لجنة مهجري فلسطينيي سوريا”

منذ 33 mins 3 May، 2023
الشيخ زيد ضاهر استقبل وفدا من لجنة مهجري فلسطينيي سوريا
لبنان

استقبل مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر الاربعاء وفدا من “لجنة مهجري فلسطينيي سوريا”، حيث جرى البحث في المشاكل التي تعاني منها اللجنة التي تتولى مسؤولية أكثر من ألف عائلة فلسطينية نازحة من مخيمات سوريا تقيم في مخيمات صيدا والجوار.

وكان بحث في سبل التعاون مع اللجنة من أجل مساعدة فلسطينيي سوريا المقيمين في صيدا ومخيماتها والذين يعانون من ظروف اجتماعية صعبة في ظل تقديمات متواضعة جدا من وكالة “الأونروا”.

وحيا المجتمعون ” الشعب الفلسطيني ومقاومته في الضفة الغربية وروح الشهيد القائد الشيخ خضر عدنان الذي ارتقى بإرادته الصلبة وروحه الاستشهادية مقدما نموذجا فريدا من نماذج المقاومة ضد الاحتلال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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