الشيخ زيد ضاهر استقبل وفدا من “القومي”.. التمسك بخيار ونهج المقاومة

استقبل مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر الاثنين وفد من الحزب “السوري القومي الاجتماعي” برئاسة المنفذ العام لمنفذية صيدا الزهراني جزين محمد غدار.

وقدم الوفد بداية التبريكات لقيادة حزب الله بالشهداء على طريق القدس الذين ارتقوا في فترة ما بعد معركة أولي البأس وحتى اليوم”، وثمن “التضحيات التي يقدمها حزب الله وجمهور المقاومة واهالي الجنوب المقاوم نصرة للشعب الفلسطيني ودفاعا عن لبنان.

واكد المجتمعون “التمسك بخيار ونهج المقاومة ووقوفه إلى جانب كل حركات المقاومة في لبنان والمنطقة من أجل المضي في معركة التحرير الكامل لتراب فلسطين والوقوف سدا منيعا بوجه كل أشكال المؤامرات التي تحاك بهدف تصفية القضية الفلسطينية”.

وحيا المجتمعون ” صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته المظفرة في قطاع غزة والضفة الغربية الذين يسطرون أروع الملاحم بعد أكثر من تسعة عشر شهرا من الحرب الوحشية والابادة ضد شعب أعزل لكنه متسلح بالإرادة والإيمان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام