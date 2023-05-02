الرئيس بري استقبل السفيرة الاميركية والبيسري

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفيرة الاميركية دوروثي شيا حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية .

كما استقبل الرئيس بري المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، حيث جرى عرض للاوضاع العامة لا سيما الامنية منها .

على صعيد آخر تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري المزيد من برقيات التهنئة بعيد الفطر، وفي هذا الاطار تلقى برقية من رئيس جمهورية إريتريا أسياس أفورقي، ومن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشعب الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي .

كما تلقى الرئيس بري رسالة من رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني شكره فيها على التعزية بضحايا التفجير الإرهابي الذي إستهدف المصلين في أحد مساجد مدينة بيشاور.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام