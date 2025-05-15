الذهب عند أدنى مستوى في أكثر من شهر وسط ترقب لبيانات أميركية

هبطت أسعار الذهب لأقل مستوى في أكثر من شهر خلال تعاملات اليوم الخميس، الخامس عشر من مايو أيار، وسط ترقب بيانات اقتصادية.

وتترقب الأسواق الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين في أميركا، إذ يبحث المستثمرون عن مزيد من المؤشرات حول المسار الذي سينتهجه الفدرالي الأميركي بعد بيانات مستهلكين جاءت أضعف من المتوقع.

وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس هذا العام، بدءا من أكتوبر تشرين الأول. وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط في أوقات الضبابية

الاقتصادية والسياسية. ويصعد في بيئة معدل الفائدة المنخفضة.

كما من المقرر أن يلقي رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول كلمة في واشنطن العاصمة في وقت لاحق اليوم.

أما على صعيد التطورات التجارية، اتفقت أميركا والصين على خفض الرسوم المتبادلة بصورة كبيرة وأعلنا تعليقا لمدة 90 يوما مما أدى إلى تهدئة حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. إلا أن الأسواق العالمية تظل حذرة بشأن ما قد يحدث بعد التسعين يوماً.

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وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.4% إلى 3142 دولار للأونصة. بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ 10 أبريل نيسان في وقت سابق من الجلسة.

المصدر: cnbc arabia