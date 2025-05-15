الإتحاد الأوروبي: خصصنا 8 ملايين  يورو لتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية اللبنانية

أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الخميس “تخصيص 8 ملايين يورو لدعم جهود الاستقرار والســلام والأمن في لبنان”، وذلك بعد أكثر من عام على عدوان اسرائيلي متواصل على البلاد خلّف خســائر بشرية فادحة، ودماراً واســعا،ً وتســبب بنزوح آلاف العائلات.

ومن خلال هــذا المشروع، “سيســاهم الاتحاد الأوروبي في دعم قــوى الأمن الداخــلي في لبنان لتقديم خدمات أمنية أكثر فاعلية. كما سيعزز الجهود المحلية للحد من النزاعات، ويقدم دعــماً مباشراً للمركز اللبناني للأعمال المتعلقــة بالألغام في إدارة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المتضررة”.

وفي السياق، قال بيان صادر عن الاتحاد إن “المؤسســات الأمنية اللبنانية لا تزال تواجه صعوبات عديدة في الحفاظ على الاستقرار في ظلّ التوترات القائمة”، مضيفاً أن هدف الاتحــاد من الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرميــة، هو “تعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي ومؤسســات الدولة، ودعم المجتمعــات المتأثرة بالنزاع، ما يساهم في بناء السلام وتســهيل العودة الآمنة إلى المناطق المســتقرة”.

المصدر: فرانس 24