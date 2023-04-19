زوجة خضر عدنان: الصليب الأحمر مقصر في دوره المنوط باتجاه الأسير الذي يواجه خطر الموت

أكدت “زوجة الأسير خضر عدنان” رندة موسى الثلاثاء عن وجود تقصير واضح بالدور المنوط من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الدفاع عن حقوق ومطالب زوجها المضرب عن الطعام داخل سجون العدو الإسرائيلي، لليوم 73 على التوالي رفضا لاعتقاله التعسفي.

وقالت موسى إن “الصليب الأحمر تمكن من زيارة الأسير خضر المتواجد في سجن الرملة، مرتين، أخرها كان قبل أسبوعين، للإطمئنان عليه، وذلك منذ إعلان الأسير عن اضرابه المفتوح، في الخامس من شباط الماضي”، وأضافت أن “الصليب أبلغها بزيارة جديدة يسمح لها ولأفراد عائلتها بزيارة الأسير خضر الذي يواجه خطر الموت جراء الاضراب المستمر، وذلك يوم الخميس المقبل”.

وأوضحت موسى أن “زوجها يعاني من وضع صحي صعب جدا وهو مُلقى على سريره ولا يستطيع القدرة الوقوف على قدميه، ويلاحظ عليه اصفرار في الوجه مع تقيؤ القليل من الدم، وتسارع في نبضات القلب، وتشنجات في اليدين والقدمين”، وأشارت الى أن “الأسير لم يُجر أي فحوصات طبية، حث خسر أكثر من نصف وزنه ويتعرض إلى حالات إغماء أكثر من مرة”.

وكانت “مؤسسة مهجة القدس لشهداء والأسرى” قد أكدت الاثنين أن “محكمة سالم الإسرائيلية، قررت تأجيل البت في طلب الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام لليوم 72 على التوالي الشيخ خضر عدنان رغم خطورة وضعه الصحي”.

وقالت المهجة “ما يسمى محكمة سالم العسكرية الصهيونية تؤجل إصدار قرارها في طلب الإفراج بالكفالة عن الأسير القيادي الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم 72 على التوالي رفضا لاعتقاله التعسفي ليوم الخميس المقبل 20/04/2023 بالرغم من خطورة وضعه الصحي”.

المصدر: فلسطين اليوم