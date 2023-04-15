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April 15 2023 - 18:00

انتخابات نقابة المهندسين.. وتنافس بين عدة لوائح

منذ 2 ساعة 15 April، 2023
انتخابات نقابة المهندسين
لبنان

تجري في نقابة المهندسين انتخابات لاختيار خمسة أعضاء ثلاثة منهم للهيئة العامة ومقعد لفرع المعماريين وآخر للمفرع السادس.

ويتنافس في الانتخابات 4 لوائح مكتملة وغير مكتملة وعدد من المستقلين، وتضم اللائحة الأولى مرشحين من حركة أمل وتيار المستقبل والتيار الوطني الحر والأحباش، أما اللائحة الثانية فشكلها كل من حزبي القوات والكتائب، فيما خاض الحزب التقدمي الإشتراكي الانتخابات منفردا بمرشحين، وشكل جزء من المستقلين لائحة غير مكتملة عبارة عن من تبقى من تحالف النقابة تنتفض، وقد حاول أحد الافرقاء إلباس الانتخابات بعدا طائفياً سياسياً، خصوصاً لأنها مقدمة لانتخاب نقيب جديد للمهندسين.

المصدر: قناة المنار

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