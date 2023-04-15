قوات الاحتلال تعتقل الشاب محمد جرادات (19 عاماً) من بلدة عناتا شمال القدس المحتلة عن أحد أبواب الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2023 - 00:56

قوات الاحتلال تعتقل الشاب محمد جرادات (19 عاماً) من بلدة عناتا شمال القدس المحتلة عن أحد أبواب الأقصى

منذ 1 ساعة 14 April، 2023
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