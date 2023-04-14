عالمياً.. أسعار المعدن الأصفر تواصل الارتفاع

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، إذ انخفض الدولار وأدت بيانات اقتصادية إلى رهانات على اقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0355 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2044.09 دولار للأوقية (الأونصة)، وحوم بالقرب من أعلى مستوى في عام والذي بلغه أمس الخميس.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2059.40 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار لأدنى مستوى في عام، مما يجعل المعدن الأصفر أرخص بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس “شكلت الرغبة في بيع الدولار الأمريكي في أعقاب بيانات عن تضخم أضعف، والعوائد المنخفضة والدعوات إلى تقليص سعر الفائدة النهائي محركا كبيرا للذهب”.

المصدر: رويترز