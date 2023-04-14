حدث اليوم | إحياء يوم القدس العالمي

يحتفل الأحرار في العالم اليوم الجمعة بإحياء “يوم القدس العالمي” الذي أعلنه الامام الخميني(قده) نصرة للقضية الفلسطينية وللقدس والمسجد الاقصى في كل آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك، ورفضا لوجود كيان العدو الاسرائيلي على أرض فلسطين، والإحياء اليوم هو بمثابة تأكيد على أهمية المقاومة واستمرارها بمواجهة الاحتلال الصهيوني حتى طرده وتحرير كل فلسطين والمقدسات.

وبالمناسبة ستنظم الفعاليات والمسيرات وستهتف حناجر عشرات الملايين حول العالم تنديدا بالاحتلال وللتأكيد على أحقية القضية الفلسطينية، وستنظم التظاهرات في مئات المدن وعشرات العواصم وترتفع الإحياءات بأشكالها المختلفة تعبيرا عن هذا الحضور المتجدّد لقضية فلسطين، وكالعادة في كل عام ستكون ذروة التفاعلات الشعبية مع المناسبة في بلدان(بالاضافة الى الإحياء الفلسطيني للمناسبة) كإيران واليمن ولبنان والعراق وسوريا والبحرين وباكستان وغيرها من الدول في الشرق والغرب، ما يؤكد زيادة الوعي الشعبي حول العالم لاهمية هذا اليوم في ترسيخ حضور القضية الفلسطينية وجوهرها القدس في يوميات وعقول وقلوب الناس حول العالم، خاصة في دول قد تكون أنظمتها داعمة للكيان الصهيوني.

وعشية الذكرى، أقيمت الخميس فعالية “منبر القدس” السنوية بمشاركة قيادات من فصائل ودول محور المقاومة وألقيت كلمات من وحي المناسبة حيث أكدت انه “عاما بعد عام يتأكد أن أحياء يوم القدس العالمي الذي دعا إليه وأعلنه الإمام الخميني قبل أكثر من 40 سنة، يتأكد أن هذا الأحياء هو جزء أساسي وحقيقي من المعركة الكبرى التي تخوضها أمتنا وشعوبنا من أجل تحرير القدس وفلسطين، كل فلسطين”، وتابعت ان “هذه المعركة التي يتقدم اليوم صفوفها الأولى محور المقاومة بدوله وشعوبه وحركات المقاومة فيه”.

كما نظمت الخميس في عدد من الدول بينها ايران واليمن والعراق مسيرات بحرية بمناسبة يوم القدس العالمي.

المصدر: موقع المنار