مسيرات حاشدة في البحرين إحياءً ليوم القدس العالمي (فيديوهات وصور) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2023 - 13:02

مسيرات حاشدة في البحرين إحياءً ليوم القدس العالمي (فيديوهات وصور)

منذ 28 mins 14 April، 2023
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البحرين - عربي وإقليمي

إحياءً ليوم القدس العالمي، خرج البحرينون فجر اليوم الجمعة في تظاهرات بمختلف أرجاء البلاد، تأكيدًا على دعمهم للقضية الفلسطينية ووقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني بمواجهة الكيان الصهيوني.

وحمل المتظاهرون لافتات من وحي المناسبة، وصور المرجع البحريني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم والأمين العام لجمعية الوفاق الوطني البحرينية الشيخ علي سلمان، وهتفوا بشعارات “الموت لإسرائيل” و”بالروح بالدم نفديك يا أقصى”، إضافة لترديدهم هتافات رافضةٍ للتطبيع مع كيان العدو.

وخرجت تظاهرة في منطقة كرباباد غرب العاصمة المنامة من شهر رمضان تؤكد التمسك بالقضية الفلسطينية في يوم القدس العالمي.

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كما تظاهر البحرينيون في منطقة المالكية، ورفعوا شعارات الفداء للقدس والأقصى والعداء لـ”إسرائيل”، مؤكدين وجوب إزالتها من الوجود.

كذلك خرجت تظاهرة في جزيرة سترة مجددةً رفض التطبيع مع الكيان المؤقت، ومشددةً على أنَّ شعب البحرين مع المقاومة وفلسطين أرضًا وشعبًا.

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وكان آية الله قاسم أكَّد أنَّ الشّعب البحرينيّ مستغرق في المتاعب الموجعة للوضع السياسيّ الرسميّ المتردّي، لكنه مع ذلك لا تشغله آلامه ومشاكله عن القضيّة المركزيّة الفلسطينيّة وقضيّة القدس، وتأكيد نصرتها.

المصدر: مواقع اخبارية

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