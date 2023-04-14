بالفيديو | فعاليات ومسيرات حاشدة إحياءً ليوم القدس العالمي في سوريا

أحيت سوريا يوم القدس العالمي، بفعاليات متنوعة وبمشاركة شعبية واسعة في دمشق وعدد من المحافظات.

وتحت عنوان “الضفة درع القدس”، نظمت فعالية حاشدة في مخيم اليرموك في رمزية لمكانته في الوجدان الفلسطيني والمقاومة الوطنية الفلسطينية.

وشهد الاحياء الذي تنظمه اللجنة الدائمة ليوم القدس العالمي عرضاً يقدمه أبناء المخيمات الفلسطينية في سوريا ومهرجاناً خطابياً بحضور شخصيات رسمية سورية وقيادات أحزاب وفصائل وقوى فلسطينية ورجال دين وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في دمشق.

كما خرج أبناء مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب بمسيرات حاشدة إحياء يوم القدس العالمي.

المصدر: موقع المنار