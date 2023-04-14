فيديو | السيد نصر الله.. عن الدعاء في ليلة القدر

اكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في احياء ليلة القدر ان افضل الليالي في شهر رمضان هي العشر الاواخر ولذلك من المفترض ان يكونوا موضع اهتمامنا وعنايتنا وان نقرا الدعاء والقران اكثر ونؤدي مستحبات اكثر . واكد على إحياء سنة الاعتكاف في المساجد معتبرا انها فرصة ثمينة جدا على المستوى العبادي.

واشار الى الدعاء في ليلة القدر للحاجات الخاصة والعامة ومن حاجات الدنيا العامة ما هي متعلقة ببلدنا ومنطقتنا مثل السلام والامان والنصرة للمجاهدين وشفاء المرضى والدعاء لمراجعنا وعلمائنا وقادتنا والمجاهدين وكل الذين يحملون اليوم راية الدفاع عن الامة والمقدسات والشرف والحياة ان يحفظهم ويحرسهم ويقويهم، وفي المقدمة إمامنا وقائدنا وولي امرنا سماحة اية الله العظمى الامام الخامنئي الذي هو بحق حامل هذه الراية، وان ندعو لإمام زماننا ونذكره ونسلم عليه ونستعين به.