الذهب يرتفع قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار ووسط تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي من المقرر نشرها في وقت لاحق من اليوم لاستقاء مؤشرات على مدى اقتراب أسعار الفائدة من ذروتها.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 2005.18 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0051 بتوقيت جرينتش بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2020.10 دولارا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ما يجعل المعدن النفيس أقل سعرا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتتركز الأنظار على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة التي من المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش لاستقاء مؤشرات على مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

المصدر: رويترز