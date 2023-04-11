قادة المقاومة يتحدثون الأربعاء بمناسبة يوم القدس العالمي ضمن فعالية “منبر القدس”

يتحدث قادة حركات محور المقاومة في فعالية “منبر القدس” السنوي، بمناسبة يوم القدس العالمي، يوم الاربعاء عند الساعة 16:30 بتوقيت القدس، (13:30 بتوقيت غرينتش). وتأتي هذه الفعالية، في خضم ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، من أحداث جسام، ومحاولة صهيونية للسيطرة على المسجد الأقصى وتهوديه.

وتؤكد هذه الفعالية السنوية، على وحدة ساحات المقاومة على امتداد العالم الإسلامي، وأن الأمة حاضرة لتقديم الغالي والنفيس، دفاعاً عن مقدساتها، وكسر المشاريع الصيهونية التهويدية.

وفي هذا الإطار، ترى شعوب الأمة وحركات المقاومة فيها، أن يوم القدس، الذي أطلقه الإمام الخميني يومًا تجتمع فيه كلمة المسلمين في كل أنحاء العالم نصرة للقدس ولفلسطين، للتأكيد أن خيار المقاومة هو خيار الامة، وخيار استراتيجي للتحرير والعودة والصلاة في المسجد الأقصى.

المصدر: يونيوز