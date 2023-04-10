حزب الله وحركة امل على جهوزية للانتخابات البلدية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2023 - 22:46

حزب الله وحركة امل على جهوزية للانتخابات البلدية

منذ 1 ساعة 10 April، 2023
لبنان

قيادتا حزب الله وحركة امل تؤكدان تحالفهما في الانتخابات البلدية وتعلنان الاستعداد لها.

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