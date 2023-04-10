رابطة موظفي الإدارة العامة تمدد الاضراب حتى 21 الحالي ضمنا

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، تمديد الاضراب العام الى يوم الجمعة الواقع فيه 2023/4/21 ضمنا.

وهنأت في بيان، “الموظفين بخاصة واللبنانيين بعامة بحلول الأعياد المجيدة”، آملة ان “يحل السلام والطمأنينة على الوطن”.

أضافت: “مع مرور الوقت وتلكؤ السلطة الحاكمة عن إيجاد حل مناسب وعادل للوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي للموظفين في الادارات العامة، ولوقف تدهور رواتبهم وتصحيحها، ولو على مراحل، في حين أنها تجد حلولا ولو موقتة لقطاعات اخرى، ومن منطلق أحقية جميع القطاعات برواتب عادلة وكافية، وعلى رأسهم موظفو الادارة العامة، وأمام الضغوط التي يتعرض لها الموظفون للحضور الى العمل، بالرغم من الاضراب المعلن وتهديدهم بالعقوبات الوظيفية، تؤكد الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة الوقوف الى جانبهم لحين استعادة حقوقهم”.

وختمت معلنة “تمديد الاضراب العام الى يوم الجمعة الواقع فيه 2023/4/21 ضمنا، ودعوة الزملاء الموظفين الى اقفال ابواب الادارات التي تطلب موظفيها الى العمل ابتداء من صباح الغد”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام