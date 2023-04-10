اقتحامات للمستوطنين الصهاينة في الخليل ويطا بالضفة المحتلة

اقتحم مستوطنون صهاينة الإثنين منطقة باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري ومتنزه بلدية يطا في قرية الكرمل، بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “عشرات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا منطقة باب الزاوية مركز الخليل التجاري، متوجهين نحو موقع أثري حسب زعمهم في شارع بئر السبع، يطلقون عليه قبر عتنائيل بن قنز”.

وأضافت المصادر ان “قوات الاحتلال داهمت الشارع، وأجبروا أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها”، ولفتت إلى أن “المستوطنين توجهوا نحو منطقة قبر عتنائيل بن قنز وهم يرقصون ويغنون ويطلقون عبارات نابية وشتائم بحق العرب، وذلك بالتزامن مع إخلاء الشارع من المارة، لتسهيل وصول المستوطنين”.

من جهة ثانية، قالت المصادر إن “عشرات الصهاينة اقتحموا متنزه بلدية يطا، وأقدموا على السباحة في بركة الكرمل”، وأضافت أن “قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الناشط في المقاومة الشعبية محمد علي الشواهين ما تسبب بإصابته برضوض”، وتابعت “اعتلى جنود الاحتلال، أسطح عدة منازل تطل على الطرق المؤدية إلى البؤر الاستيطانية وعلى المتنزه لتأمين حماية المستوطنين”.

المصدر: وكالة وفا