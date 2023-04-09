قرابة 600 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى على 14 مجموعة منذ الصباح – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2023 - 12:54

قرابة 600 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى على 14 مجموعة منذ الصباح

منذ 3 ساعة 9 April، 2023
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