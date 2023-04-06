بالفيديو| إطلاق صواريخ على شمال كيان العدو..واجتماع للمجلس الوزاري الصهيوني المصغّر لبحث الاوضاع

أفاد إعلام العدو عن تعرض مستوطنات شمالي فلسطين المحتلة لوابل كبير من الصواريخ أُطلقت من لبنان.

واشار اعلام العدو الى انه تم اطلاق حوالى 30 صاروخاً من الأراضي اللبنانية باتجاه “اسرائيل” اعترضت القبة الحديدية 15 منها.

وإذ أقر الإعلام العبري بعجز منظومة القبة الحديدية في اعتراض عدد من الصواريخ، أشار إلى إصابة 3 مستوطنين بجروح، كما بثَّ صوراً تظهر آثار الدمار التي خلفها سقوط الصواريخ في منطقة الجليل الغربي المحتل لا سيما في مستوطنتي شلومي وباسوتا.

مراسلنا في الجنوب أفاد عن”هدوء حذر يسود منطقة جنوب ‎صور يخرقه أصوات طائرات تجسس من دون طيار تحلق في الأجواء الحدودية في القطاع الغربي” .

وفي أعقاب التطورات أعلن العدو عن اجتماع للمجلس الوزاري المصغّر لبحث الاوضاع الامنية في الشمال ، واشار اعلام العدو ان تقييم المؤسسة الامنية ان القصف هو رد فلسطيني على الاحداث في الحرم القدسي.

وافاد اعلام العدو عن” اغلاق المجال الجوي شمالا وفتح الملاجئ في المنطقة المتاخمة للحدود”، واضاف ان”رجال الاطفاء يعملون على إخماد عدة حرائق اندلعت إثر اطلاق الصواريخ على المستوطنات”.

آثار الحريق بعد سقوط الصواريخ على المستوطنات الصهيونية

المصدر: موقع المنار