العدوان الصهيوني على الاقصى يصطدم بالرد الفلسطيني السريع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2023 - 22:02
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العدوان الصهيوني على الاقصى يصطدم بالرد الفلسطيني السريع
منذ 1 ساعة
5 April، 2023
تقارير مصورة
-
فلسطين
من غزة جاءت الرسالةُ الصاروخيةُ سريعةً رداً على العدوانِ على الاقصى.
المصدر:
قناة المنار
الصواريخ من غزة
العدو الاسرائيلي
المسجد الاقصى
المقاومة الفلسطينية
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