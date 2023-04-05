العدوان الصهيوني على الاقصى يصطدم بالرد الفلسطيني السريع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2023 - 22:02

العدوان الصهيوني على الاقصى يصطدم بالرد الفلسطيني السريع

منذ 1 ساعة 5 April، 2023
تقارير مصورة - فلسطين

من غزة جاءت الرسالةُ الصاروخيةُ سريعةً رداً على العدوانِ على الاقصى.

المصدر: قناة المنار

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