وزارة الخارجية اللبنانية دانت اقتحام المسجد الأقصى : التمادي في الاستباحة نتيجة لافلات اسرائيل المتكرر من العقاب

دانت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، ب”أقصى العبارات اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين والموجودين فيه”.

ورأت الوزارة “أن استسهال المسؤولين الاسرائيليين استباحة الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين في فلسطين المحتلة والتمادي في الاعتداء على بيوتهم وممتلكاتهم واراضيهم، هو نتيجة لإفلات اسرائيل المتكرر من العقاب”.

كما دعت الوزارة المجتمع الدولي الى “تحمل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات وتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الجرائم التي ترتكبها والنتائج المترتبة عليها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام