مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودسة في باحاته

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وأدّوا طقوساً تلمودية في باحاته.

وأفادت مصادر مقدسية بأن المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة، وسط إجراءات أمنية مشددة من سلطات الاحتلال في البلدة القديمة، التي فرضت قيوداً أمنية على حركة الفلسطينيين وعرقلت وصولهم إلى المسجد.

ويشهد المسجد الأقصى منذ الثلاثاء الماضي، موجة انتهاكات واعتداءات على حرمته من المستوطنين هي الأكثر تصعيداً منذ سنوات، تزامنت مع احتفالهم بـ”عيد الفصح اليهودي” إذ سجلت مديرية الأوقاف الإسلامية اقتحام آلاف المستوطنين المتطرفين خلالها للمسجد.

المصدر: يونيوز