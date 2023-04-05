بالفيديو | الامام الخامنئي: المسؤولون الصهاينة يستعجلون المغادرة وكيانهم قريب الانهيار

أكد الامام السيد علي الخامنئي أن تصريحات قادة الكيان الصهيوني تؤشر الى اقتراب كيانهم من الانهيار.

وخلال استقباله مساء الثلاثاء رئيس الجمهورية الاسلامية السيد ابراهيم رئيسي وكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، قال الامام الخامنئي “المسؤولون الصهاينة يحذّرون من أنّ انهيار الكيان قريب.. ونحن قلنا إنّكم لن تشهدوا السنوات العشرين أو الخمس والعشرين المقبلة، لكنّهم استعجلوا ويريدون المغادرة أسرع”.

الامام الخامنئي دعا المؤسسات والقطاعات المختلفة في ايران، الى أن تضع نصب اولوياتها شعار العام الجديد وهو مكافحة التضخم، وتسخِّر جل طاقاتها وعزمها طوال العام من اجل تطبيقه، ومعالجة اثار الثغرات الاقتصادية السائدة على ثقافة المجتمع. وشدَّد على أنَّ إشراك المواطنين من ضرورات تحقيق شعار كبح التضخم.

المصدر: موقع المنار