تقرير مصور | اصابة جنديين صهيونيين بعملية طعن جنوب تل ابيب

اصيب جنديانِ صهيونيانِ احدُهما بحالِ الخطرِ جراءَ عمليةِ طعنٍ في ريشون ليتسيون جنوبَ تل ابيب.

وتحدثت مصادرُ الاحتلالِ عن اعتقالِ شاب فلسطيني في العشرينَ من العمر على اثر العملية وهو من سكانِ منطقةِ الخليل. ودفعت العمليةُ شرطةَ الاحتلالِ الى استقدامِ عددٍ كبيرٍ من القواتِ الى المنطقةِ بينما نفذت مروحياتٌ عسكريةٌ عملياتِ تمشيطٍ خشيةَ وجودِ منفذينَ اخرين في محيط عملية الطعن.

هذا وباركت حركةُ حماس عمليةَ الطعنِ البطولية مؤكدةً انها ردٌّ أوليٌ على حربِ الاحتلالِ ضدَ المعتكفين بالأقصى ونوايا ذبحِ القرابينِ في باحاته.

وقال المتحدثُ باسم الحركة في القدس محمد حمادة إن القادمَ أسوأُ على الاحتلالِ وعلى جيشِه ومستوطنيه إذا استمروا في عنجهيتِهم ضدَ الشعبِ الفلسطيني وألاقصى.

وجاءت هذه العملية بعدَ تصعيدِ الاحتلالِ للاعتداءاتِ في الضفةِ الغربية والقدسِ المحتلتين، تزامناً مع الدعواتِ العلمائيةِ والشعبيةِ الفلسطينيةِ الى النفيرِ العامّ دفاعاً عن المسجدِ الاقصى المبارك ومنعاً لمحاولاتِ تهويدِه.

المصدر: قناة المنار